महासमुंद के करणीकृपा पावर प्लांट में ब्लास्ट से पांच श्रमिक गंभीर घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
महासमुंद के तुमगांव स्थित करणीकृपा पावर प्लांट में मंगलवार रात ब्लास्ट से पांच श्रमिक गंभीर घायल हो गए। सभी कालड़ा अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
Publish Date: Thu, 26 Nov 2026 02:11:32 PM (IST)Updated Date: Thu, 26 Nov 2026 02:11:32 PM (IST)
महासमुंद के करणीकृपा पावर प्लांट में ब्लास्ट। (नईदुनिया)
HighLights
- तुमगांव स्थित करणीकृपा पावर प्लांट में मंगलवार रात हुआ ब्लास्ट।
- कामकाज के दौरान हुए हादसे में पांच श्रमिक गंभीर घायल।
- सभी घायल श्रमिकों का कालड़ा अस्पताल में चल रहा उपचार।
नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। तुमगांव स्थित करणीकृपा पावर प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार रात प्लांट में हुए ब्लास्ट में पांच श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए कालड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं।
कामकाज के दौरान हुआ ब्लास्ट
- प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात प्लांट में कामकाज के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आने से वहां कार्यरत पांच श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मामले की जानकारी जुटाई।
तुमगांव थाना प्रभारी शंकर ध्रुव ने बताया कि मंगलवार रात करणीकृपा प्लांट में ब्लास्ट की घटना हुई है। इसमें पांच श्रमिक घायल हुए हैं। सभी का उपचार कालड़ा अस्पताल में चल रहा है।
पहले भी हो चुकी हैं दुर्घटनाएं
- करणीकृपा प्लांट में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहां दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बार-बार हादसों के सामने आने से प्लांट में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है।
- ऐसे में लगातार हो रही घटनाओं के बाद प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ सकती है। फिलहाल हादसे के कारणों और ब्लास्ट की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
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