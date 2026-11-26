नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। तुमगांव स्थित करणीकृपा पावर प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार रात प्लांट में हुए ब्लास्ट में पांच श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए कालड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं।