राज्य ब्यूरो, रायपुर : 117 साल पुराने पेंड्रावन जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में चूना पत्थर खनन की अनुमति देने को लेकर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने विभागीय अधिकारियों, डेम सेफ्टी बोर्ड की आपत्तियों और किसानों के विरोध को दरकिनार कर सीमेंट कंपनी को 1722 एकड़ में खनन की अनुमति दी है।