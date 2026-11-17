जिला प्रशासन खरीदी प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहा है। केंद्रों में धान की गुणवत्ता जांच, तौल और किसानों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल एप से टोकन मिलने के कारण किसानों को समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इससे समय की बचत और केंद्रों में भीड़ कम हो रही है। प्रशासन का प्रयास है कि खरीदी पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से हो।