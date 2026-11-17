महासमुंद में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन 960 किसानों ने कटाए टोकन, ऐप से भी मिल रही सुविधा
महासमुंद जिले में धान खरीदी के दूसरे दिन 960 किसानों ने टोकन कटाए, जिनमें से 738 ने मोबाइल ऐप का उपयोग किया। प्रशासन खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 07:15:00 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 07:15:51 AM (IST)
महासमुंद में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार। (एआई जनरेटेड)
HighLights
- महासमुंद में दूसरे दिन 960 किसानों ने लिए टोकन।
- 738 किसानों ने 'टोकन तुंहर हाथ' ऐप से कटाए टोकन।
- पहले दिन 573 किसानों से 2116.56 मीट्रिक टन धान खरीदा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दूसरे दिन जिले में 960 किसानों ने धान बेचने के लिए टोकन कटाए। इनके माध्यम से जिले के 170 उपार्जन केंद्रों में 3887.10 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 222 किसानों ने समितियों से, जबकि 738 किसानों ने मोबाइल ऐप टोकन तुहर हाथ के जरिए टोकन प्राप्त किए।
पहले दिन 573 किसानों ने धान बेचा
- खरीदी के पहले दिन भी किसानों में उत्साह रहा। पहले दिन 573 किसानों से 2116.56 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। शासन ने किसानों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था को सरल बनाया है। किसान समितियों के अलावा घर बैठे मोबाइल ऐप से भी टोकन प्राप्त कर रहे हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर सभी उपार्जन केंद्रों में खरीदी सुचारू रखने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।