अतिक्रमण की रंजिश में तालिबानी सजा! बागडोंगरी के दो परिवारों का 'हुक्का-पानी' बंद, तहसीलदार से न्याय की गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरहरपुर। जिले के ग्राम पंचायत बागडोंगरी में प्रशासन से शिकायत करना दो परिवारों के लिए भारी पड़ गया है। गांव की शीतला समिति और कुछ ग्रामीणों पर इन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार (हुक्का-पानी बंद) करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ितों ने इस संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।

अतिक्रमण की शिकायत बनी विवाद की जड़ पीड़ित अनिल कुमार उइके और आशाराम साहू के अनुसार, यह पूरा विवाद अवैध कब्जे की शिकायत से शुरू हुआ। उन्होंने 'सुशासन तिहार' के दौरान देवगुड़ी की सरकारी भूमि पर दीनानाथ नामक व्यक्ति द्वारा किए गए कब्जे और सीसी रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन को आवेदन दिया था। तहसीलदार के आदेश के बाद प्रशासन ने वहां से अतिक्रमण हटवा दिया था, जिससे कुछ ग्रामीण और समिति के सदस्य नाराज थे।