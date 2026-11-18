नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। जिला जेल महासमुंद में बुधवार सुबह एक बंदी सैय्यद अशफाक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है।

सुबह चक्कर खाकर गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह जेल में बंद सैय्यद अशफाक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। जेल कर्मचारियों ने उसे तत्काल प्राथमिक इलाज उपलब्ध कराया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट से मौत होने की आशंका जताई है।