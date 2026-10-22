हत्या को 'हार्ट अटैक' बताने की शातिर साजिश बेनकाब, मुंगेली पुलिस ने दबोचा कातिल प्रेमी, सनसनीखेज खुलासे

नईदुनिया न्यूज, मुंगेली: जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, प्रेम संबंध और मृतका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की शंका के चलते मुख्य आरोपित ने गला दबाकर हत्या की थी। वारदात में उसके साथी की भूमिका भी सामने आई है।

बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिली थी बालिका पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर की रात नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को सूचना मिली कि उनकी 17 वर्षीय नातिन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी है और आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। स्वजन मौके पर पहुंचे तो बालिका अचेत अवस्था में मिली। उसके गले पर चोट और खरोंच के निशान थे।

वहीं, दाहिने हाथ और पैर में धब्बेनुमा निशान भी पाए गए। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। वर्ष 2021 से प्रेम संबंध, दूसरे युवक से बातचीत पर हुआ था विवाद विवेचना के दौरान पुलिस ने परिजनों और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाई। इसमें मृतका का ग्राम लिलवाकापा निवासी अजीत घृतलहरे के साथ पूर्व से प्रेम संबंध होने और दोनों के बीच विवाद की जानकारी सामने आई। संदेह के आधार पर पुलिस ने अजीत घृतलहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की।