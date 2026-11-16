प्रयागराज से मुंगेरी ब्राउन शुगर लाकर पुड़िया बना रहे थे 4 तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार; तौल मशीन जब्त

नईदुनिया न्यूज, मुंगेली : जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मुंगेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी और बिक्री की तैयारी में जुटे चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 10.20 ग्राम ब्राउन शुगर, तीन मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद की गई है। जब्त मशरूका की कुल कीमत 1 लाख 65 हजार 80 रुपये आंकी गई है।

भारत सरकार के नशा मुक्त भारत पखवाड़ा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन बाज के तहत साइबर सेल एवं सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। बाड़ी में ब्राउन शुगर रखकर कर रहे थे बिक्री की तैयारी पुलिस को 14 नवंबर को सूचना मिली थी कि सरदार पटेल वार्ड स्थित एक बाड़ी में कुछ लोग ब्राउन शुगर बिक्री के उद्देश्य से रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही साइबर सेल और सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर घेराबंदी कर चारों आरोपितों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 10.20 ग्राम ब्राउन शुगर, तीन मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद की गई।