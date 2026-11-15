रायपुर में धान खरीदी के पहले दिन किसानों को झटका, सुबह धान लेकर पहुंचे तो उड़ गए होश; बदला खरीदी केन्द्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। धान खरीदी शुरू होने के पहले ही दिन अभनपुर क्षेत्र के बिरोदा गांव में केंद्र बदलने के फैसले ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। जिस केंद्र को तैयार करने के लिए किसानों ने खुद श्रम और पैसा लगाया, वहां रविवार सुबह धान लेकर पहुंचे तो पता चला कि खरीदी केंद्र रातोंरात बकतरा स्थानांतरित कर दिया गया है।

अचानक हुए इस फैसले से नाराज किसानों ने दूसरे केंद्र में धान बेचने से इन्कार कर दिया है। उनकी मांग है कि बिरोदा में ही खरीदी शुरू की जाए। किसानों के मुताबिक, पहले बकतरा में खरीदी केंद्र खोलने की बात हुई थी, लेकिन वहां जगह की समस्या के कारण बिरोदा में केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया।