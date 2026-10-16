खत्म हुआ दशकों का इंतजार... छत्तीसगढ़ के इस गांव में पहली बार पहुंची बिजली, लालटेन और ढिबरी के युग का अंत

नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर। अबूझमाड़ के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे ग्राम बोरानिरपी में दशकों के इंतजार के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी ‘नियद नेल्लानार योजना’ के तहत ओरछा विकासखंड के इस दूरस्थ गांव का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के सभी 11 परिवारों के घर बिजली की रोशनी से जगमगा उठे हैं।

कठिन रास्तों को पार कर पहुंचाई बिजली कलेक्टर नम्रता जैन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), नारायणपुर संभाग की टीम ने घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बिजली लाइन का विस्तार किया। इस प्रयास से लंबे समय से बिजली की सुविधा से वंचित ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।