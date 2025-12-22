अबूझमाड़ की नई तस्वीर, जहां गूंजती थी बंदूकों की गड़गड़ाहट, वहां अब हाट-बाजार की रौनक और बच्चों की हंसी

गौतम गोलछा, नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर। अबूझमाड़ की पहचान लंबे समय तक बंदूक, बारूदी रास्तों और डर से रही। जिन पगडंडियों पर कभी हथियारबंद दस्तों की आवाजाही थी, वहीं शनिवार को जाटलूर गांव में हाट की रौनक दिखी। सब्ज़ियों की टोकरी, वनोपज के ढेर, बच्चों की हंसी और सौदेबाज़ी की आवाज़ें। यह बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले दो साल में शीर्ष माओवादियों के मारे जाने, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने, सुरक्षा कैंपों की स्थापना और सड़क–बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने अबूझमाड़ की ज़मीन पर भरोसा लौटाया है।

वर्षों बाद साप्ताहिक बाजार जाटलूर में वर्षों बाद साप्ताहिक बाजार लगा। आसपास के डोडीमरका, पदमेटा, लंका, बोटेर, करांगुल, मुरुमवाडा, धोबे, कुमनार और गट्टाकाल जैसे गांवों से लोग पहुंचे। पहले यही लोग ओरछा बाजार तक लगभग 40 किमी की दूरी घने जंगलों के बीच दो दिन का जोखिम भरा सफर तय करते थे। अब वही जरूरतें गांव के पास पूरी हो रही हैं।