CG की राजधानी रायपुर में बेखौफ बिक रहा सूखा नशा, युवक-युवती का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल

    By Deepak ShuklaEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 11:17:00 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 11:17:00 AM (IST)
    रायपुर में बेखौफ बिक रहा सूखा नशा( फोटो0 वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। म। ताजा मामला अमलीडीह कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां एक फ्लैट के भीतर ड्रग्स लेने का वीडियो सामने आया है।

    वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवती समेत कुछ युवक खुलेआम ड्रग्स की लाइन खींचते हुए नजर आ रहे हैं। टेबल पर नोट रखकर नशे का सेवन किया जा रहा है, जिससे यह साफ होता है कि नशे का कारोबार अब घरों और फ्लैटों तक पहुंच चुका है।

    79 पैडलर्स पहले ही जा चुके हैं जेल

    गौरतलब है कि रायपुर पुलिस अब तक सूखे नशे से जुड़े करीब 79 पैडलर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके बावजूद ड्रग्स की सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि छोटे पैडलर्स के अलावा अब पर्सनल ग्राहकों को चोरी-छिपे सप्लाई करने वाला नेटवर्क सक्रिय है।


    पर्सनल सप्लाई से बच रहे आरोपी

    पुलिस सूत्रों के अनुसार ड्रग्स माफिया अब खुलेआम बिक्री के बजाय चुनिंदा और भरोसेमंद ग्राहकों को ही नशा सप्लाई कर रहे हैं, ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। फ्लैट्स, किराए के मकान और पार्टियों को इसका अड्डा बनाया जा रहा है।

    पुलिस कर रही वीडियो की जांच

    वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो में दिख रहे युवकों और युवती की पहचान की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है।

