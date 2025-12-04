मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नारायणपुर में पुलिस को मिला तीन-तीन किलो वजनी आईईडी, मौके पर किया नष्ट

    नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों के प्रति लगातार सतर्कता एवं संवेदनशीलता के क्रम में थाना छोटे डोंगर क्षेत्र के अतिसंवेदनशील ग्राम तोयामेटा–पदबेड़ा जंगल में नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को क्षति पहुँचाने के आशय से लगाए गए आईईडी विस्फोटकों की बरामदगी एवं नष्टीकरण की महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 03:29:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 03:29:37 PM (IST)
    नारायणपुर में पुलिस को मिला तीन-तीन किलो वजनी आईईडी, मौके पर किया नष्ट
    पुलिस को मिला तीन-तीन किलो वजनी आईईडी

    HighLights

    1. नारायणपुर में पुलिस को मिला आईईडी
    2. पुलिस ने आईईडी को मौके पर किया नष्ट

    नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों के प्रति लगातार सतर्कता एवं संवेदनशीलता के क्रम में थाना छोटे डोंगर क्षेत्र के अतिसंवेदनशील ग्राम तोयामेटा–पदबेड़ा जंगल में नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को क्षति पहुँचाने के आशय से लगाए गए आईईडी विस्फोटकों की बरामदगी एवं नष्टीकरण की महत्वपूर्ण कार्रवाई आज गुरुवार को पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई।

    पगडंडी मार्ग पर आईईडी लगाए की सूचना

    विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों द्वारा गश्त पर निकली पुलिस पार्टी को निशाना बनाने हेतु पदबेड़ा जाने वाले माडिन नदी किनारे के पगडंडी मार्ग पर आईईडी लगाए गए हैं। सूचना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाकर दल रवाना किया गया।


    संयुक्त ऑपरेशन में शामिल बल: ओरछा 29वीं वाहिनी आईटीबीपी बम डिस्पोजल स्क्वॉड नारायणपुर और थाना छोटे डोंगर पुलिस बल रही। अभियोजन अनुसार टीम द्वारा जंगल क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व सुरक्षा घेरा एवं फायर कवरेज सुनिश्चित किया गया। सूचनादाता की निशानदेही के आधार पर टीम द्वारा लगभग एक किलोमीटर रेडियस वाला क्षेत्र सुरक्षित घेराबंदी के अंतर्गत लिया गया।

    आईईडी का सुरक्षित नष्टीकरण

    तलाशी के दौरान नदी किनारे पगडंडी मार्ग पर 3 नग सोर्स आईईडी (प्रत्येक लगभग 3 किलो वजनी कुकर बम) बरामद हुए। आईईडी अत्यंत संवेदनशील स्थिति में लगाए गए थे, जिससे गश्ती दल या ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। बीडीएस टीम द्वारा तकनीकी प्रक्रिया एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ मौके पर ही सभी आईईडी का सुरक्षित नष्टीकरण किया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.