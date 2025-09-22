Naxalite Encounter: सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

नईदुनिया न्यूज,नारायणपुर: नारायणपुर जिले में सोमवार को सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान यह मुठभेड़ शुरू हुई, जो अभी भी रुक-रुक कर जारी है।

माओवादी के पास से हथियार बरामद

अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा बल ने एक पुरुष माओवादी का शव और उसके पास से हथियार बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, यह अभियान माओवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया है। मुठभेड़ स्थल पर सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है और पूरी कार्रवाई खत्म होने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी।