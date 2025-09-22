मेरी खबरें
    Naxalite Encounter: सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

    Naxalite Encounter: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाए गए सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक पुरुष माओवादी को मार गिराया है और उसके पास से हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल, यह ऑपरेशन जारी है।

    By Anup Kumar Bhattacharya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 01:23:04 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 01:23:04 PM (IST)
    CG Naxalite Encounter: सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया।

    HighLights

    1. सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़।
    2. एक माओवादी ढेर, हथियार भी बरामद।
    3. मुठभेड़ अभी भी जारी है।

    नईदुनिया न्यूज,नारायणपुर: नारायणपुर जिले में सोमवार को सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान यह मुठभेड़ शुरू हुई, जो अभी भी रुक-रुक कर जारी है।

    माओवादी के पास से हथियार बरामद

    अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा बल ने एक पुरुष माओवादी का शव और उसके पास से हथियार बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, यह अभियान माओवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया है। मुठभेड़ स्थल पर सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है और पूरी कार्रवाई खत्म होने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

