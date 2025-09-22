रायपुर के जूक क्लब में खूनी झड़प: युवक पर पिस्टल के बट से हमला करने का आरोप, गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया, रायपुर: राजधानी के वीआईपी रोड स्थित जूक क्लब में देर रात मारपीट की घटना ने सनसनी फैला दी। आरोप है कि भिलाई के रहने वाले प्रखर चंद्राकर और पुलकित चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अज्जू पांडे नामक युवक की जमकर पिटाई कर दी।
पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने न केवल लाठी-डंडों से बल्कि पिस्टल के बट से भी वार किया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना की जड़ में दोनों पक्षों के बीच की पुरानी रंजिश है, जिसे लेकर क्लब परिसर में विवाद बढ़ा और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमले में शामिल युवकों की पहचान स्पष्ट हो चुकी है और उन्हें जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। वहीं घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।
