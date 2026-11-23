नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: धरमजयगढ़ वन मंडल के अलग-अलग क्षेत्रों में इन दिनों 138 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इनमें 42 नर, 67 मादा और 29 शावक शामिल हैं। सबसे बड़ा झुंड क्रोंधा परिसर में है, जहां 47 हाथी विचरण कर रहे हैं। वन विभाग के अनुसार, लैलूंगा रेंज के तिलाईदरहा में 32, आमगांव में 24 और रैरूमा क्षेत्र में 18 हाथी मौजूद हैं। शेष 17 हाथी वन मंडल के अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग दलों में विचरण कर रहे हैं।

थर्मल ड्रोन से हर मूवमेंट पर नजर हाथियों की बड़ी संख्या और लगातार बदलते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। पारंपरिक गश्त के साथ थर्मल ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। इनसे दिन और रात दोनों समय हाथियों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। रात के अंधेरे में भी जंगल और आसपास के क्षेत्रों में उनकी लोकेशन का पता लगाने में इससे मदद मिल रही है।