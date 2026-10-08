जात-समाज के नाम पर 47 लाख का खेला: रायगढ़ में सेवानिवृत्त शिक्षक की जीपीएफ-ग्रेच्युटी हजम, आरोपी बोला - सारा पैसा गेमिंग में हार गया

नईदुनिया प्रतिनिधि रायगढ़: कोतरारोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम कांटाहरदी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक के भरोशे का फायदा उठाकर परिचित सख्स ने करीब 6 वर्षों में 47,05,000 की राशि धोखाधड़ीपूर्वक ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले आरोपित छत्रपाल सिदार को कोतरारोड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित रघुनाथ सिदार उम्र 64 साल ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2024 में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है।

वर्ष 2020 से गांव का छत्रपाल सिदार जाति समाज का होने के कारण उसके संपर्क में था और बैंक संबंधी कार्यों में सहयोग करता था। वह चेकबुक के माध्यम से राशि आहरण कराने के लिए उसके साथ बैंक जाता था। धीरे-धीरे छत्रपाल पीड़ित का विश्वासपात्र बन गया तथा उसका घर आना-जाना भी था। पीड़ित के मोबाइल का भी उपयोग करता था, जिसके कारण उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद पीड़ित के एसबीआई कोतरारोड़ स्थित बचत बैंक खाते में जीपीएफ, ग्रेच्युटी, अवकाश समर्पण सहित अन्य देय राशि जमा हुई थी।