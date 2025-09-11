मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़ा हत्याकांड, परिवार के 4 लोगों मारकर लाशों खाद के गड्ढे में गाड़ा, एक बेटी जिंदा

    रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र में 2 दिनों से एक परिवार के 4लोग गायब थे। उनके घर के भीतर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर खोला तो उसमें खून के धब्बे मिले हैं। फांरेसिक की टीम ने घर के पास गड्ढे से माता-पिता और 2 बच्चों की लाश बरामद की है।

    By Yogesh Goswami
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 12:05:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 12:14:01 PM (IST)
    1. एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या
    2. हत्या कर लाश घर के पास ही दफनाया
    3. बदबू आने पर हुआ मामले का खुलासा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील समीपस्थ ठुसेकेला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। वारदात का खुलासा 4 दिन बाद घर से बदबू आने पर हुआ। वहीं परिवार की एक बेटी बाहर पढ़ाई करती थी, जो सुरक्षित है।

    जानकारी के अनुसार घटना गांव के राजीव नगर मोहल्ले की है। जहां एक बंद घर से आने वाले बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इससे कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने असहनीय बदबू के बाद पुलिस को सूचित कर खुलवाया गया है। कमरे के भीतर जगह-जगह खून के छीटे देखने को मिले। खून के छींटे और मौके पर मौजूद सबूतों के मद्देनजर पुलिस इसे हत्या से जोड़कर देख रही है।

    5 लोगों का था परिवार

    बता दें कि 5 लोगों के परिवार में बुधराम उरांव, पत्नी और तीन बच्चे थे। जिसमें से सबसे बड़ी बेटी घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं बाकी परिवार के सभी लोग उसी घर में रहते थे। जिनकी अज्ञात ने हत्या कर दी है। सभी शवों को घर में ही दफना दिया था।

    खाद के गड्ढें से मिली लाशें

    रायगढ़ मुख्यालय से फारेंसिक विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पहुंची और छानबीन की। टीम ने घर से कुछ दूर खाद के गड्ढे में मां-बाप दो बच्चों के लाश बरामद की है। इसमें बुधराम उरांव, उनकी पत्नी सहोदरा उरांव, 12 वर्षीय बेटा अरविंद उरांव और 3 वर्षीय बेटी शिवांगी का शव है। ये चारों पिछले 2 दिनों से लापता थे।

    वहीं, बुधराम की बड़ी बेटी शिवानी उरांव (15 वर्ष) घर से बाहर पढ़ाई करती है। फिलहाल गांव में मौजूद है और सुरक्षित है।

    मौके पर पहुंचे आला अधिकारी

    इधर जमीन में लाश दफनाए जाने की चर्चा से आसपास से बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने कौतूहल का माहौल बना दिया है। वहीं, जिला मुख्यालय से पुलिस बल आलाधिकारियों की टीम घटनास्थल पर उपस्थित है। घर के अलावा आसपास परिसर को सील कर दिया है।

