नकली जेवर देकर असली सोना ठगने का खेल, UP के मां-बेटे रायपुर में गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी पुलिस ने ठगी का पर्दाफाश करते हुए नकली सोना देकर लाखों रुपये कीमत का असली सोना ठगने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पो (43 वर्ष) और उसके पुत्र इशांत उर्फ अनुज वर्मा (23 वर्ष), निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) है। आरोपितों के कब्जे से एक नग सोने का ब्रेसलेट, एक नग सोने की चैन, 82,170 रुपये,घटना में प्रयुक्त वेगनआर कार को जब्त किया गया है।

ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार स्थित धाडीवाल ज्वेलर्स की है। नौ सितंबर की शाम आरोपी महिला दुकान पर पहुंची और नकली सोने का ब्रेसलेट रिपेयर कराने के बहाने दुकानदार को दिया। दुकानदार द्वारा रिपेयर संभव न होने की बात कहने पर महिला ने ब्रेसलेट के बदले असली सोने की चैन मांगी। विश्वास में आकर दुकानदार ने 13 ग्राम 880 मिलीग्राम वजनी चैन जिसकी कीमत 1.68 लाख रुपये थी, महिला को दे दी।