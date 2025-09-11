मेरी खबरें
    नकली जेवर देकर असली सोना ठगने का खेल, UP के मां-बेटे रायपुर में गिरफ्तार

    रायपुर में नकली सोना देकर दुकानदार से असली सोना ठगने वाले मां-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रायपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान पर एक नकली सोने का ब्रेसलेट दिया और उसके बदले असली चेन लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी फूटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 08:25:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 08:32:08 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी पुलिस ने ठगी का पर्दाफाश करते हुए नकली सोना देकर लाखों रुपये कीमत का असली सोना ठगने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के मां-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पो (43 वर्ष) और उसके पुत्र इशांत उर्फ अनुज वर्मा (23 वर्ष), निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) है। आरोपितों के कब्जे से एक नग सोने का ब्रेसलेट, एक नग सोने की चैन, 82,170 रुपये,घटना में प्रयुक्त वेगनआर कार को जब्त किया गया है।

    ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना

    घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार स्थित धाडीवाल ज्वेलर्स की है। नौ सितंबर की शाम आरोपी महिला दुकान पर पहुंची और नकली सोने का ब्रेसलेट रिपेयर कराने के बहाने दुकानदार को दिया। दुकानदार द्वारा रिपेयर संभव न होने की बात कहने पर महिला ने ब्रेसलेट के बदले असली सोने की चैन मांगी। विश्वास में आकर दुकानदार ने 13 ग्राम 880 मिलीग्राम वजनी चैन जिसकी कीमत 1.68 लाख रुपये थी, महिला को दे दी।

    बाद में जांच में ब्रेसलेट नकली निकला और महिला फरार हो गई। धोखाधड़ी का एहसास होते ही दुकानदार ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित कर लिया है, जिसे पुलिस को उपलब्ध कराया गया।

    सीसीटीवी से मिले सुराग, मां-बेटा गिरफ्तार

    ठगी की घटना को गंभीरता से लेते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से राजफाश हुआ कि महिला के साथ एक युवक और चारपहिया वाहन भी है। टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया।

    बिलासपुर में भी की थी ठगी

    पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि रायपुर में वारदात से पहले उन्होंने बिलासपुर के सदर बाजार स्थित अजय ज्वेलर्स से भी इसी तरह नकली ब्रेसलेट देकर असली सोना ठगा था।

