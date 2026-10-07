रायगढ़ में वॉक पर निकले डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर का अपहरण, आंखों पर पट्टी बांधकर बनाया बंधक, UPI से कराए एक लाख ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: इवनिंग वॉक पर निकले डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को जकेला गृह ग्राम में रास्ते से अपहरण कर आंखों पर पट्टी बांधकर और चाकू से जान से मारने की धमकी देते हुए मोटरसाइकिल से अज्ञात स्थान ले जाकर एक लाख रूपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने के सनसनीखेज प्रकरण एक आरोपित को पुसौर पुलिस ने भूपदेवपुर क्षेत्र से धर दबोचा है।

घटना के संबंध में पीड़ित प्रोफेसर कपुरचंद गुप्ता पिता डमरू धर गुप्ता 47 साल निवासी जकेला ने बताया कि 05 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 06 से 07 बजे के बीच वह गांव में डीपापारा एवं शोभा राइस मिल के पास इवनिंग वॉक कर रहा था। थकान लगने पर वह सड़क किनारे स्थित डबरी के पास माइलस्टोन पत्थर पर बैठकर आराम कर रहा था। इसी दौरान दो व्यक्ति उसके पास आए और उसे पकड़कर डबरी की ओर ले गए।

आरोपितो ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी तथा पेट, गर्दन और छाती पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मोटरसाइकिल से उसे किसी अन्य स्थान (ग्राम पंडरीपानी थाना भूपदेवपुर) पर ले जाकर मारपीट करते हुए मोबाइल फोन का पासवर्ड, गूगल पे एवं भीम एप का पासवर्ड हासिल कर लिया। आरोपितों ने एक महिला से मोबाइल फोन पर संपर्क कर उसका क्यू आर कोड मंगवाया और पीड़ित के खाते से लगातार रकम ट्रांसफर कराई। यह भी पढ़ें- अंबिकापुर आबकारी उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई, जशपुर से ढ़ाई लाख की अवैध शराब और आरोपी गिरफ्तार पीड़ित के खाते की करीब 1 लाख रुपये की लिमिट समाप्त होने तक राशि ट्रांसफर की गई। इसी दौरान पीड़ित को धमकाकर उसके घर फोन करवाया और कुशल-मंगल होने की बात कहलवाई, ताकि परिजनों को घटना की जानकारी न हो सके।

रकम ट्रांसफर कराने के बाद प्रार्थी प्रोफेसर के आंखों पर दोबारा पट्टी बांधी और उसे ग्राम पंडरीपानी, थाना भूपदेवपुर क्षेत्र में ले जाकर एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इधर, पीड़ित के परिजनों को घटना पर संदेह होने पर उन्होंने अपने स्तर पर लोकेशन का पता लगाया और पंडरीपानी पहुंच गए। परिजनों के वहां पहुंचने की भनक लगते ही आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुसौर थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ित प्रोफेसर को सकुशल रेस्क्यू कर थाना लाया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपितों की पतासाजी शुरू की रातभर आरोपितों की पतासाजी करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ग्राम जकेला निवासी सुनील सारथी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रोफेसर के अपहरण तथा उनके यूपीआई के माध्यम से रकम ट्रांसफर कराने की योजना में शामिल होना स्वीकार किया है। बहरहाल थाना पुसौर में धारा 140(3), 309(6), 142 एवं 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। महिला के खाते से रकम को कराया गया सुरक्षित इस वारदात में आरोपितो ने प्रोफेसर का अपहरण करने के बाद उसके खाते से यूपीआई के माध्यम से किसी महिला के खाते में 1 लाख रूपये ट्रांसफर कराया गया था।