रायगढ़ में भूपदेवपुर पुलिस का ऑपरेशन आघात, 4 किलो से ज्यादा गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान “आपरेशन आघात” के तहत भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम बिंजकोट में गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए दो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 4.110 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपये है, बरामद किया है। मामले में गांजा की खरीदी-बिक्री में सहयोग करने वाले दूसरे को भी गिरफ्तार कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब भूपदेवपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लास्टिक बोरी में गांजा लेकर ग्राम बिंजकोट से ग्राम दर्रामुड़ा की ओर पैदल जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन कुमार कौशिक एवं प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रवीण कुमार बांधव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम बिंजकोट मेन रोड के पास घेराबंदी कर संदेही धनेश्वर कुम्हार (62 वर्ष), निवासी बिंजकोट कुम्हारडीपा को पकड़ा।