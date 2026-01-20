छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर सील... ट्रांसपोर्टरों के विवाद और लूटपाट के बाद कोल परिवहन थमा, सैकड़ों ट्रक फंसे

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 09:29:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 09:29:11 PM (IST)
    HighLights

    1. छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर कोल परिवहन थमा, सुरक्षा बल तैनात
    2. ट्रांसपोर्टरों में मारपीट और लूटपाट के बाद रायगढ़ में तनावपूर्ण माहौल
    3. आरोपी बंटी डालमिया की गिरफ्तारी के लिए एसपी को सौंपा गया ज्ञापन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों के बीच भाड़ा, लोडिंग और वसूली को लेकर भड़के विवाद के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत हमीरपुर टपरिया बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही कोल परिवहन पर ब्रेक लग गया है और दोनों राज्यों से रायगढ़ की ओर आने-जाने वाले सैकड़ों ट्रक-ट्रेलर सीमावर्ती इलाकों में खड़े हो गए हैं। इससे वाहन चालक फंस गए हैं और डरे-सहमे हैं।

    ट्रांसपोर्टरों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना

    विगत दिनों तमनार थाना क्षेत्र हमीरपुर बॉर्डर में ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों द्वारा छत्तीसगढ़ के कुछ ट्रांसपोर्टरों के साथ मारपीट कर 15 हजार की लूटपाट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया था। जैसे ही इस घटना की खबर तमनार थाना प्रभारी कमला पुसान को मिली, वे घटनास्थल पर पहुँचीं और बंधक बने कुछ ट्रांसपोर्टरों को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि इसके उपरांत बंटी डालमिया समेत पांच लोगों पर नामजद तथा अन्य पर अपराध दर्ज किया गया है।


    आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से ट्रांसपोर्टरों में रोष

    जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से काफी नाराज है। गिरफ्तारी नहीं होने व अराजकतावादी माहौल के चलते स्थिति तनावपूर्ण है। उधर, सूत्रों के मुताबिक स्थिति के बिगड़ते संकेतों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन बॉर्डर सील कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का फैसला लिया। इसके तहत ट्रक-ट्रेलर की आवाजाही रोक दी गई, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ाई गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में आरोपी बंटी डालमिया की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न संगठनों ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) रायगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

    गैंगवार के डर से सहमे ग्रामीण और वाहन चालक

    गैंगवार की घटना ने सभी वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। सीमा से सटे ग्रामीणों में भी इस मारपीट से नाराजगी है और वे सहमे हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि सीमा को बंद कर दिया गया है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते भारी वाहनों के पहिए थम गए हैं। चालक मानो गाड़ियों में ही फंस गए हैं। उन्हें अप्रिय स्थिति की चिंता सता रही है और वे भयभीत हैं।

