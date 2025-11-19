मेरी खबरें
    छत्‍तीसगढ़ के रायगढ़ में युवक ने घर में घुसकर बाप-बेटी की पत्थर से निर्मम हत्या, महिला घायल; इलाके में दहशत

    रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरपाली में मंगलवार 18 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव के ही युवक भीखम पटैल ने पड़ोसी के घर में प्रवेश कर बुजुर्ग रत्थूराम पटैल, उनकी पत्नी और बेटी पर पत्थर से हमला बोला। इस हमले में रत्थूराम और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 05:22:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 05:27:19 PM (IST)
    छत्‍तीसगढ़ के रायगढ़ में युवक ने घर में घुसकर बाप-बेटी की पत्थर से निर्मम हत्या, महिला घायल; इलाके में दहशत
    CG Crime: पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

    HighLights

    1. हमले में बुजुर्ग की पत्नी गंभीर रूप से घायल।
    2. गांव में पहले भी महिलाओं से झगड़ा करता था।
    3. आरोपी के निशानदेही पर पत्थर और कपड़े जब्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरपाली में मंगलवार 18 नवंबर को एक युवक द्वारा की गई भीषण दोहरी हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। पड़ोसी रहने वाले भीखम पटैल (25) ने अचानक रत्थूराम पटैल (70) के घर में घुसकर उन पर, उनकी पत्नी फोटो बाई (60) और बेटी खीरबाई (45) पर पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में रत्थूराम और खीरबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फोटो बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    सूचना मिलने पर एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े सहित एफएसएल टीम और पुलिस बल घटना स्थल पहुंचे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या में पत्थर का उपयोग किया गया था। पुलिस ने धारा 103(1) और 117(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी भीखम पटैल को हिरासत में लिया। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त पत्थर और उसके कपड़े जब्त किए गए, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।


    पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और एसडीओपी प्रभात पटेल के निर्देशन में थाना प्रभारी राजेश जांगड़े, एसआई अमरनाथ शुक्ला तथा अन्य स्टाफ ने तेजी से कार्रवाई कर मामले को सुलझाया।

    पीड़ित परिवार के सदस्य रमेश ने बताया कि आरोपी कुछ दिनों से गांव में अपने नाना के घर रह रहा था। उसकी प्रकृति झगड़ालू है और वह अक्सर पड़ोसियों से विवाद करता था। घटना से एक दिन पहले भी उसने गांव की कुछ महिलाओं से झगड़ा किया था और एक महिला का गला दबाया था, जिसे ग्रामीणों ने बचाया। गांव के लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है।

