नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरपाली में मंगलवार 18 नवंबर को एक युवक द्वारा की गई भीषण दोहरी हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। पड़ोसी रहने वाले भीखम पटैल (25) ने अचानक रत्थूराम पटैल (70) के घर में घुसकर उन पर, उनकी पत्नी फोटो बाई (60) और बेटी खीरबाई (45) पर पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में रत्थूराम और खीरबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फोटो बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं।

सूचना मिलने पर एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े सहित एफएसएल टीम और पुलिस बल घटना स्थल पहुंचे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या में पत्थर का उपयोग किया गया था। पुलिस ने धारा 103(1) और 117(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी भीखम पटैल को हिरासत में लिया। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त पत्थर और उसके कपड़े जब्त किए गए, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।