नईदुनिया प्रतिनिधि,रायगढ़: ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता में लापरवाही बरतने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत सातम क्षेत्र में संचालित तीन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

सबसे गंभीर अनियमितता आमंत्रण ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में मिली, जहां एक्सपायरी कोल्डड्रिंक की 10 बोतलें और रोटियां बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा एक्सपायरी आटा मिला। विभाग ने दोनों खाद्य सामग्रियों को नष्ट कराया। साथ ही प्रतिष्ठान को पांच दिनों के लिए सील करने के साथ लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया।