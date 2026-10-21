केलो डेम लूटकांड में बड़ा खुलासा, सिम बदलकर छिप रहा तीसरा आरोपी रामकुमार मेहता गिरफ्तार, आईफोन और बाइक जब्त

रायगढ़, नईदुनिया प्रतिनिधि: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चर्चित केलो डेम लूटपाट मामले में कोतवाली पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। केलो डेम के पास घूमने गए युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर मोबाइल व नकदी लूटने वाले मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी रामकुमार मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और उसने मोबाइल से सिम कार्ड भी निकाल दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा हुआ आईफोन-12 और वारदात में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जब्त कर ली है।

क्या था पूरा मामला - 11 अक्टूबर की घटना प्रार्थी सानू सारथी (22 वर्ष, निवासी जोगीडीपा, रायगढ़) ने 12 अक्टूबर 2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अक्टूबर की शाम वह अपनी महिला मित्र के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से केलो डेम घूमने गया था। शाम करीब 7:30 बजे जब वे वापस लौट रहे थे, तभी 3-4 अज्ञात युवकों ने वहां पहुंचकर महिला मित्र के साथ पूछताछ के बहाने विवाद शुरू कर दिया और प्रार्थी के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी प्रार्थी की जेब से 1,500 रुपये, आईफोन 12 मिनी मोबाइल और उसकी महिला मित्र का मोटोरोला मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे और जाते वक्त बुलेट की चाबी भी फेंक दी थी।