छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन से कॉपर वायर चोरी करने वाली गैंग गिरफ्तार, 1900 मीटर के तार और बाइक बरामद

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 09:08:14 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 09:08:14 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। घरघोड़ा पुलिस ने नवनिर्मित रेलवे लाइन से कॉपर वायर और अन्य उपकरण चोरी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 1900 मीटर से अधिक तांबे के तार, कैटनरी एवं कांटेक्ट तार, क्लिप, पिन सहित ओएचई फिटिंग्स बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 88 हजार रुपये से अधिक आंकी गई है। इसके साथ ही चोरी में प्रयुक्त बाइक, लोहे की आरी पत्ती और टांगी भी जब्त की गई।

    तीन अलग-अलग चोरी का पर्दाफाश

    इस कार्रवाई से थाना घरघोड़ा में दर्ज तीन अलग-अलग चोरी का पर्दाफाश हुआ है। रेल संपत्ति चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने मुखबिरों को सक्रिय कर लगातार जानकारी जुटाई। इसी कड़ी में 23 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नुनदरहा के कुछ युवक चोरी का कापर वायर छिपाकर रखे हैं और ग्राहक की तलाश में हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुष्यंत यादव, गजानंद चौहान, सचित चौहान, लवकेशचंद्र चौहान और पुरन चौहान को पकड़ लिया।

    आरोपियों ने कबूला जुर्म

    पूछताछ में आरोपियों ने तीन वारदातों का खुलासा किया। उन्होंने कबूल किया कि 30 जून की रात दुष्यंत, गजानंद और सचित ने घरघोड़ा-भालुमुड़ा के बीच रेलवे लाइन के खंभा नंबर जी-3/1 से जी-3/6 के बीच से तांबा कैटनरी तार कीमती 15 हजार रुपये, 23 जुलाई को दुष्यंत, लवकेश और पुरन ने ग्राम कंचनपुर क्षेत्र के खंभा नंबर 38/6 से 38/12 के बीच से कैटनरी और कांटेक्ट तार, क्लिप, पिन, स्विवेल क्लिप, जम्पर व स्प्राइस कीमती 41 हजार रुपये तथा 30 जुलाई की रात पुनः दुष्यंत, लवकेश और पुरन ने घरघोड़ा-भालुमुड़ा के बीच से तांबा तार कीमती लगभग 32 हजार रुपये की चोरी की थी।

    पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर तीनों अपराधों में प्रयुक्त औजार और चोरी किया गया सामान जब्त किया। इसमें विभिन्न लंबाई के तांबे के तार, ओएचई फिटिंग्स, कैटनरी क्लिप, कांटेक्ट क्लिप, जम्पर, आरीपत्ती और टांगी शामिल हैं। घटनाओं में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपितों में दुष्यंत (22) पिता लखनलाल यादव, गजानंद (21)पिता अमरसाय चौहान, सचित (20) पिता रामनाथ चौहान, पुरन (26) पिता मोहितराम चौहान ,लवकेशचंद्र (25) पिता सुखसाय चौहान सभी निवासी ग्राम नुनदरहा, थाना घरघोड़ा शामिल है।

