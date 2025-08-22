Indore: हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के घर चोरी मामले की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 200 CCTV फुटेज से खुला राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले में चोरी करने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग में दो डकैत और एक सुनार शामिल है। बदमाश दोपहर को विश्व आदिवासी दिवस पर निकली रैली में शामिल हुए थे। रात में शराब पार्टी की और चोरी करने घुस गए। दो कॉलोनियों में असफल होने पर जस्टिस के बंगले को निशाना बनाया गया था।

एसपी (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया के मुताबिक 10 अगस्त को प्रगति पार्क (खुड़ैल) में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी कर ली थी। ग्रील काट कर बंगले में घुसे बदमाशों ने अलमारी तोड़ी और लॉकर से सोने के आभूषण और करीब सवा लाख रुपये चुरा कर ले गए। पुलिस ने सौ से ज्यादा स्थानों से सीसीटीवी फुटेज निकाले और कड़ियां जोड़ते हुए बाग-टांडा में डेरा डाला।