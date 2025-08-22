मेरी खबरें
    Indore: हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के घर चोरी मामले की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 200 CCTV फुटेज से खुला राज

    Indore Robbery Case: हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के घर चोरी मामले की पुलिस ने आखिरकार गुत्थी सुलझा ली है, जहां चोरी करने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बंगले से चुराए आभूषण जोबट के सुनार ललित सोनी को बेचे थे। पुलिस ने ललित को भी हिरासत में ले लिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 07:09:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 07:10:32 PM (IST)
    जज के बंगले में चोरी करने वाले दो डकैत गिरफ्तार

    1. जस्टिस के बंगले में चोरी करने वाले डकैत बाग-टांडा से गिरफ्तार
    2. विश्व आदिवासी दिवस की रैली में शामिल हुए थे आरोपी
    3. डकैतों ने रात में की तीन कॉलोनियों में वारदात

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले में चोरी करने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग में दो डकैत और एक सुनार शामिल है। बदमाश दोपहर को विश्व आदिवासी दिवस पर निकली रैली में शामिल हुए थे। रात में शराब पार्टी की और चोरी करने घुस गए। दो कॉलोनियों में असफल होने पर जस्टिस के बंगले को निशाना बनाया गया था।

    एसपी (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया के मुताबिक 10 अगस्त को प्रगति पार्क (खुड़ैल) में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी कर ली थी। ग्रील काट कर बंगले में घुसे बदमाशों ने अलमारी तोड़ी और लॉकर से सोने के आभूषण और करीब सवा लाख रुपये चुरा कर ले गए। पुलिस ने सौ से ज्यादा स्थानों से सीसीटीवी फुटेज निकाले और कड़ियां जोड़ते हुए बाग-टांडा में डेरा डाला।

    पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

    टीम ने बुधवार रात दो आरोपित समीर उर्फ समीरा रगन मकवाना निवासी खनीअंबा (टांडा) और सर्कल मंडलोई निवासी झाई (टांडा) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बंगले से चुराए आभूषण जोबट के सुनार ललित सोनी को बेचे थे। पुलिस ने ललित को भी हिरासत में ले लिया है।

    पांच बदमाशों की जारी है तलाश

    पुलिस ने सोने की चेन, अंगूठी, 40 हजार रुपये कैश और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है। वारदात में शामिल पांच अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। टीआई करणी सिंह शक्तावात के अनुसार गैंग का सरगना सर्कल मंडलोई है। वह जीजा की बोलेरो से 9 अगस्त को ही आ गया था। दोपहर को विश्व आदिवासी दिवस पर निकली रैली में शामिल हुआ और रात में चोरी कर फरार हो गया।

