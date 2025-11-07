छत्तीसगढ़ में धोती-गमछा पहनने पर विवाद, बुजुर्ग को रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री, जमकर हुआ हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। कला संस्कृति की नगरी में गुरुवार रात नेशनल छातामुड़ा बाइपास हाइवे से सटे नव संचालित अमाया रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में धोती-बनियान पोषाक पर विवाद उत्पन्न कर दिया। पोते के जन्मदिन पर रात्रि भोजन करने सपरिवार आए लोगों को कपड़े पर भेदभाव, होटल के अंदर प्रवेश वर्जित का पीड़ा सहना पड़ा। इस दृश्य ने पूरे शहर का मिज़ाज बदल दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना सोशल मीडिया में रात्रि में वायरल इस घटना के बाद बखेड़ा खड़ा कर दिया। स्वजन होटल के मुख्य द्वार के सामने धरने में बैठ गए। भेदभाव की भनक सामाजिक संगठन को लगते ही वे भी इसमें शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ी लोक अस्मिता को झकझोरा बल्कि भारतीयता बनाम दिखावे की संस्कृति की बहस भी तेज करते हुए धरना प्रदर्शन नारे बाजी करने लगे।