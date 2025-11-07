छत्तीसगढ़ में धोती-गमछा पहनने पर विवाद, बुजुर्ग को रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री, जमकर हुआ हंगामा

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 04:15:32 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 04:15:32 PM (IST)
    1. अमाया रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में धोती-बनियान पोषक पर विवाद
    2. परिजनों और सामाजिक संगठन के लोगों ने जताया विरोध
    3. सोशल मीडिया में वायरल इस घटना के बाद बखेड़ा खड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। कला संस्कृति की नगरी में गुरुवार रात नेशनल छातामुड़ा बाइपास हाइवे से सटे नव संचालित अमाया रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में धोती-बनियान पोषाक पर विवाद उत्पन्न कर दिया। पोते के जन्मदिन पर रात्रि भोजन करने सपरिवार आए लोगों को कपड़े पर भेदभाव, होटल के अंदर प्रवेश वर्जित का पीड़ा सहना पड़ा। इस दृश्य ने पूरे शहर का मिज़ाज बदल दिया।

    सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना

    सोशल मीडिया में रात्रि में वायरल इस घटना के बाद बखेड़ा खड़ा कर दिया। स्वजन होटल के मुख्य द्वार के सामने धरने में बैठ गए। भेदभाव की भनक सामाजिक संगठन को लगते ही वे भी इसमें शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ी लोक अस्मिता को झकझोरा बल्कि भारतीयता बनाम दिखावे की संस्कृति की बहस भी तेज करते हुए धरना प्रदर्शन नारे बाजी करने लगे।


    सामाजिक संगठनों ने जताया भारी विरोध

    सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने तीखा विरोध करने लगें, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ी परिधान का अपमान नहीं सहेंगे, इसे छत्तीसगढ़ी अस्मिता का अपमान बताया। इस बीच अपमानित बुजुर्ग विष्णु चरण साव, ग्राम बरमकेला निवासी ने बताया कि वह वर्षों से ऐसे ही परिधान में है, यकीन न आए तो उसके आधार कार्ड को देखा जा सकता है। आधी रात जूटमिल पुलिस की मौजूदगी में आंदोलन के बाद होटल प्रबंधन ने माफी मांगी तब कही जाकर मामला शांत हुआ।

