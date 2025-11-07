वर्ल्ड चैंपियन 'क्रांति' का सम्मान... बेटी के कमाल से ​बहाल होगी पिता की नौकरी, छतरपुर में बनेगा विश्वस्तरीय स्टेडियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की होनहार क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ (Kranti Gaur) का शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्रांति को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को क्रांति जैसी प्रतिभाशाली बेटियों पर गर्व है, जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने घोषणा की कि क्रांति के पिता मुन्ना सिंह, जो वर्तमान में निलंबित हैं, उन्हें पुलिस विभाग में बहाल किया जाएगा। साथ ही, छतरपुर में नए स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की, ताकि वहां से और नई “क्रांतियां” जन्म ले सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 15 नवंबर को जबलपुर में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्रांति गौड़ को राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होगा, जहां खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित खिलाड़ियों ने क्रांति से विश्व कप के अनुभवों और तैयारी को लेकर सवाल भी पूछे।
यह भी पढ़ें- बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, विधायकी पर लटकी तलवार!
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्रांति गौड़ जैसी बेटियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और प्रदेश की खेल संस्कृति को नई दिशा दे रही हैं।