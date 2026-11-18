रायगढ़। एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसडीओपी खरसिया सतीश कुमार भार्गव ने थाना खरसिया, चौकी खरसिया एवं पुलिस लाइन के बल के साथ रॉक गार्डन बोतल्दा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल एवं गार्डन में ड्यूटी पर तैनात वनकर्मियों के साथ पूरे परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीओपी भार्गव ने वनकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गार्डन में आने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम एवं विवरण प्रवेश रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। किसी भी व्यक्ति को शराब अथवा अन्य संदिग्ध एवं प्रतिबंधित सामग्री लेकर गार्डन के भीतर प्रवेश की अनुमति न दी जाए।