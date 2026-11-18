नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ा दिया है। सरगुजा संभाग में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में करीब चार डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया।

बुधवार को यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले तक पारा 13 डिग्री के आसपास बना हुआ था। अचानक बढ़ी ठिठुरन से सुबह और रात के समय ठंड का असर तेज हो गया है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी सर्दी बढ़ने लगी है।