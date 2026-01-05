मेरी खबरें
    तमनार में महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ने वाले को जूतें की माला और चूड़ियां पहनाकर निकाला जुलूस

    तमनार कांड में महिला आरक्षक से अमानवीय कृत्य करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के हेमूकलाणी सिग्नल चौक से न्यायालय तक पैदल ...और पढ़ें

    By VISHWANATH RAYEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 11:51:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 11:55:23 PM (IST)
    तमनार में महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ने वाले को जूतें की माला और चूड़ियां पहनाकर निकाला जुलूस
    जूतें की माला और चूड़ियां पहनाकर निकाला जुलूस

    1. रायगढ़ जिले की महिला पुलिस ने जताया विरोध
    2. तमनार कांड के मुख्य आरोपी का निकाला जुलूस
    3. पुलिसकर्मी नारेबाजी करते हुए आरोपी को ले गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: जिले के तमनार क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी से मारपीट और अमानवीय कृत्य के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जिसमें मुख्य आरोपी को पुलिस ने पड़ीगांव से धर दबोचा गया हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद हेमूकलाणी सिग्नल चौक से न्यायालय तक पैदल मार्च कर जुलूस निकाला गया। इस दौरान तमनार और जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहीं। जबकि कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात था।

    दरअसल तमनार के 14 गांव के ग्रामीण जिंदल कोयला खदान के लिए आयोजित जनसुनवाई को फर्जी बताकर आंदोलन कर रहे थे। 27 दिसंबर के दिन झड़प हो गई। जिसमें मारपीट के साथ हिंसा की घटना घटित हो गया। इसी दौरान नए साल के दिन एक अमानवीय घटनाक्रम का वीडियो सामने आया था। जिसमे महिला पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ा गया और अर्द्ध नग्न विडियो सोशल मीडिया पर वायरल में हुआ। यह लोगों को विचलित करने लगा था।


    वहीं इस प्रकरण में अपराध दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे तमनार थाना क्षेत्र झरना गांव रहवासी चित्रसेन साव उम्र लगभग 45 साल मुख्य आरोपी था। वह घटना के बाद से फरार था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह पड़ीगांव में छुपा है, सोमवार को पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस न न्यायालय में पेश करने से पहले पैदल मार्च कराया।

    इस दौरान तमनार क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहीं। महिला पुलिस कर्मियों का आक्रोश इस कदर था कि आरोपी को जुलूस के दौरान जूते-चप्पल की माला पहनाई गई, चूड़ियां पहनाई गईं और लिपस्टिक लगाकर सरेआम अंतःवस्त्र में घुमाया गया।

    पैदल मार्च के दौरान महिला पुलिसकर्मी नारेबाजी करते हुए आरोपी को कोर्ट परिसर तक ले गई। बीच सड़क पर उठक-बैठक और पुलिसिया नारे लगाए गए। इससे महिला पुलिस का गुस्सा साफ झलकता रहा। महिला कर्मियों का कहना था कि महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    शहर के हर वर्ग इस अमर्यादित घृणित कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे है। यहां यह भी बताया जाना लजामी होगा कि इस मामले अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

    गिरफ्तारी की खुशी में आतिशबाजी और काटे केक

    तमनार कांड के छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया था। हर वर्ग इस कृत्य पर विभिन्न तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहा था। वहीं सोमवार को जब मुख्य आरोपी को पकड़ा गया और जेल भेजा गया तो महिला पुलिसकर्मियों ने सड़क पर पटाखे फोड़े और केक काटकर खुशी जाहिर की।

    जिले के विभिन्न थाना से आई थी महिला पुलिसकर्मी

    बताया गया कि आरोपी के गिरफ्तारी की हुई तो इसकी जानकारी जिले के पुलिस बल को मिल गया है। बड़ी संख्या में अलग-अलग थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी शाम होने तक सिग्नल चौक आने लगीं। उधर, आरोपियों के करतूतों से हर वर्ग काफी नाराज था, कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। विदित हो कि पूर्व में पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकालने के लिए बड़ी संख्या में जेल के बाहर महिला पुलिस उपस्थित हो गए थे।

