तमनार में महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ने वाले को जूतें की माला और चूड़ियां पहनाकर निकाला जुलूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: जिले के तमनार क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मी से मारपीट और अमानवीय कृत्य के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जिसमें मुख्य आरोपी को पुलिस ने पड़ीगांव से धर दबोचा गया हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद हेमूकलाणी सिग्नल चौक से न्यायालय तक पैदल मार्च कर जुलूस निकाला गया। इस दौरान तमनार और जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहीं। जबकि कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात था।

दरअसल तमनार के 14 गांव के ग्रामीण जिंदल कोयला खदान के लिए आयोजित जनसुनवाई को फर्जी बताकर आंदोलन कर रहे थे। 27 दिसंबर के दिन झड़प हो गई। जिसमें मारपीट के साथ हिंसा की घटना घटित हो गया। इसी दौरान नए साल के दिन एक अमानवीय घटनाक्रम का वीडियो सामने आया था। जिसमे महिला पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ा गया और अर्द्ध नग्न विडियो सोशल मीडिया पर वायरल में हुआ। यह लोगों को विचलित करने लगा था।

वहीं इस प्रकरण में अपराध दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे तमनार थाना क्षेत्र झरना गांव रहवासी चित्रसेन साव उम्र लगभग 45 साल मुख्य आरोपी था। वह घटना के बाद से फरार था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह पड़ीगांव में छुपा है, सोमवार को पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस न न्यायालय में पेश करने से पहले पैदल मार्च कराया। इस दौरान तमनार क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहीं। महिला पुलिस कर्मियों का आक्रोश इस कदर था कि आरोपी को जुलूस के दौरान जूते-चप्पल की माला पहनाई गई, चूड़ियां पहनाई गईं और लिपस्टिक लगाकर सरेआम अंतःवस्त्र में घुमाया गया।