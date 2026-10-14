रायगढ़: PWD साइनबोर्ड में फांसी पर लटकी मिली अज्ञात शख्स की लाश, इलाके में सनसनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बंगुरसिया गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस को बंगुरसियागांव में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है।