नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। शहर में बुधवार की सुबह आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल मच गई। विभाग की अलग-अलग टीमें तड़के करीब पांच बजे कोतरारोड क्षेत्र स्थित बर्बरीक ग्रुप से जुड़े बंगले सहित अन्य ठिकानों पर पहुंचीं।

बर्बरीक हाउस और कालिंदी कुंज समेत रायगढ़ में चार प्रमुख परिसरों में एक साथ जांच शुरू की गई। टीम के साथ सुरक्षा के लिए सशस्त्र जवान भी मौजूद थे। अधिकारियों ने यहां पहुंचते ही कारोबारी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, बही-खाते और कंप्यूटर रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी।