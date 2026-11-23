नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़ : जिले में फरार आरोपियों एवं फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे आपरेशन क्लीन हंट के तहत कापू पुलिस को शासकीय भूमि के फर्जी अंतरण के मामले में एक और सफलता मिली है। थाना कापू पुलिस ने ग्राम रायमेर की शासकीय भूमि को कूटरचित दस्तावेजों एवं अवैधानिक तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम पर अंतरित कर बिक्री करने के मामले में भूमि विक्रेता को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

11 अगस्त 2026 को तहसीलदार कापू उन्मेश पटेल द्वारा थाना कापू में दी गई रिपोर्ट से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत रायमेर की शासकीय भूमि के खसरा नंबर 479/2, 467/36, 467/25, 467/23, 310/10/ख, 310/10/2 आदि में कूटरचना कर खसरा बंटाकन एवं राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया तथा बाहरी व्यक्तियों के नाम पर फर्जी पट्टे तैयार कर बाद में दलालों के माध्यम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराई गई।