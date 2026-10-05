रायगढ़ में सीजी सेट परीक्षा के दौरान कड़ा हंगामा, हाथ से कलावा उतरवाने पर प्रबंधन से भिड़े अभ्यर्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (सीजी सेट) देने पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए रविवार को परीक्षा से पहले का समय उस वक्त विवाद में बदल गया, जब केंद्रों पर जांच के दौरान हाथ में बंधे कलावे को लेकर आपत्ति जताई गई। कलावा हटाने और कुछ मामलों में उसे काटने को लेकर अभ्यर्थियों और चांदमारी परीक्षा केंद्र प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति बन गई।

एक छात्रा को कलावा नहीं हटाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं देने के आरोप के बाद मामला और गरमा गया। देखते ही देखते बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।