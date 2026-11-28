नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। बातचीत बंद करने से नाराज युवक ने युवती को परेशान करने के साथ उसके घर पहुंचकर छेड़खानी की और मोबाइल स्टेटस पर उसकी फोटो डालकर बदनाम करने का प्रयास किया। युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय पीड़िता की करीब दो वर्ष पहले आरोपी अजीत मालाकार, निवासी ग्राम सेमरा पुसौर, वर्तमान पता चांदमारी, से जान-पहचान हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होती थी। इसकी जानकारी परिजनों को होने के बाद युवती ने आरोपित से दूरी बना ली, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार फोन कर उसे परेशान करता रहा।