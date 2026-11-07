सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, मिलने पहुंचा तो लड़की और उसके 6 साथियों ने लूट लिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर मिलने बुलाने के बाद एक युवक के साथ लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। रायगढ़ निवासी युवक का आरोप है कि चांपा में मिलने पहुंचने पर एक युवती और उसके छह साथियों ने उसे चाकू दिखाकर डराया-धमकाया और मारपीट की। इसके बाद फोन-पे के जरिए 39 हजार 600 रुपये मंगवाकर ले लिए। इतना ही नहीं, युवक की उंगली में पहनी सोने की अंगूठी भी छीन ली गई। पीड़ित की शिकायत पर रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने युवती समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, शहर के तुर्कापारा निवासी 23 वर्षीय मनीष वर्मा फोटो फ्रेमिंग का काम करता है। कुछ समय पहले स्नैपचैट के माध्यम से उसकी पहचान पीहू उर्फ पूजा नाम की युवती से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और दोस्ती हो गई। आरोप है कि पीहू पिछले कई दिनों से मनीष को चांपा आकर मिलने के लिए कह रही थी।