10 करोड़ के फंड के बाद भी रायपुर बेहाल! ITMS के 112 कैमरे पड़े बंद, अब नए 100 कैमरों की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में जिस आईटीएमएस के कैमरों से यातायात नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जानी है, उसी सिस्टम के 112 कैमरे बंद हैं। संचालन कंपनी एलएंडटी के करीब 10 करोड़ रुपये के बकाये में से पांच करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। बिजली बिल के 73 लाख और कंसल्टेंट टीम के 40 लाख रुपये भी दिए गए हैं। इसके बावजूद बंद कैमरों की मरम्मत पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है।

अब इसी बीच पुलिस ने 11 चौक के लिए 100 से अधिक नए सर्विलांस कैमरों की मांग भेज दी है। यानी पुराने कैमरों की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह बहाल होने से पहले ही सिस्टम के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। आईटीएमएस के 551 सर्विलांस कैमरों में 70, 309 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर में 30 और 64 नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों में 12 बंद हैं। 50 यातायात सिग्नल में 12 भी काम नहीं कर रहे हैं।