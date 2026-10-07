1500 कर्मचारियों ने घेरा कंपनी दफ्तर... वेतन और ग्रेच्युटी के लिए 108 संजीवनी कर्मियों का रायपुर में डेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा से जुड़े 1500 से ज्यादा कर्मचारियों ने बुधवार को अवंती विहार स्थित जय अंबे इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारी बकाया वेतन, ग्रेच्युटी और वेतन से काटी गई राशि के भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि करीब छह महीने से भुगतान लंबित है। मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

कर्मचारियों का वेतन और ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश 108-102 कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि जय अंबे कंपनी ने वर्ष 2019 से मार्च 2026 तक प्रदेश में 108 सेवा का संचालन किया था। इस दौरान ईएमटी और पायलट के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन और ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। वर्तमान में 108 सेवा का संचालन नई कंपनी कर रही है।