    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 04:39:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 04:41:40 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती, मेरिट के आधार पर मिलेगी सीधी नौकरी
    HighLights

    1. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने लिया फैसला
    2. भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट
    3. चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट दी गई है। वित्त विभाग ने भी भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांग छात्रों के हित में निर्णय लिया गया।

    कैबिनेट ने तय किया कि इस बार चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं, सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे।

    बैठक में दिव्यांगजनों के लिए एक और निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया राशि 24.50 करोड़ रुपये एकमुश्त लौटाने की मंजूरी दी गई। निगम द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

    मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग में रिक्त पदों के आवेदन 15 तक

    छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग में रिक्त पदों के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत कापी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग आपरेटर, फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर, सिंगल कलर सीटफेड आपरेटर, ट्रेसर, रिटेचर, पेस्टर रीडर के रिक्त पद शामिल हैं।

    आनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। वहीं त्रुटि सुधार 16 से 18 अक्टूबर शाम पांच बजे तक होगा। परीक्षा की संभावित तिथि 30 नवंबर है। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। व्यापमं वेबसाइट पर प्रवेश पत्र 24 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र रायपुर को बनाया गया है।

