रायपुर नगर निगम में 11 अधिकारियों का तबादला, जोन और मुख्यालय की जिम्मेदारियां बदलीं, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मुख्यालय और विभिन्न जोनों में अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। पदस्थापन आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

आदेश के अनुसार कार्यपालन अभियंता पद्माकर श्रीवास को मुख्यालय से जोन क्रमांक पांच, लाल महेंद्र प्रताप सिंह को जोन पांच से जोन छह और दिनेश कुमार सिन्हा को जोन छह से जोन 10 भेजा गया है। गजाराम कंवर को जोन 10 से मुख्यालय की उद्यान शाखा में पदस्थ किया गया है।

सहायक अभियंता शत्रुघ्न देशलहरे को जोन सात से जोन आठ और दीपक देवांगन को जोन चार से मुख्यालय में प्रभारी कार्यपालन अभियंता (योजना शाखा, 15वां वित्त एवं लोक कर्म विभाग) बनाया गया है।

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नई पदस्थापनाओं और प्रभार का विवरण

संदीप तिवारी को मुख्यालय से जोन चार, संस्कार शर्मा को महापौर कार्यालय, 15वां वित्त आयोग एवं उद्यान शाखा में पदस्थ किया गया है। उप अभियंता वसीम खान को स्वच्छ भारत मिशन में प्रभारी सहायक अभियंता, अर्जिता दीवान को जोन सात में प्रभारी सहायक अभियंता और योगेंद्र साहू को मुख्यालय की योजना शाखा, 15वां वित्त एवं लोक कर्म विभाग में पदस्थ किया गया है।