नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर-झारसुगुड़ा (206 किमी) चौथी रेल लाइन परियोजना का काम अंतिम चरण में है। इसके तहत चांपा स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग और चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 6 से 18 दिसंबर तक 13 मेमू व पैसेंजर ट्रेनें रद रहेंगी, सात गाड़ियां बिलासपुर में समाप्त व प्रारंभ होंगी तथा 11 एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से रवाना होंगी।