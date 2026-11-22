नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कालानी नगर निवासी राजू यादव और उसकी बेटी हर्षिता की हत्या का आरोपी हर्ष यादव फ्लाइट में बैठकर दिल्ली भाग गया। वारदात के बाद उसने इत्मीनान से घर की तलाशी ली और ज्वेलरी व नकदी रुपये निकाल लिए। पुलिस की तीन टीमें उसका पीछा कर रही हैं। वह बार-बार लोकेशन बदल लेता है।

मकान के 50 लाख रुपये में हिस्से को लेकर रची थी खौफनाक साजिश डीसीपी जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक हत्या रुपयों को लेकर हुई है। 50 वर्षीय राजू ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। राजू ने एक साल पूर्व अशोक नगर स्थित मकान का सौदा 50 लाख रुपये में कर दिया था। हर्ष उसमें से हिस्सा मांग रहा था। चाल-चलन ठीक न होने के कारण राजू ने उसको रुपये देने से इनकार कर दिया और वह बेटी हर्षिता के साथ कालानी नगर में अरविंद कोठारी के मकान में रहने आ गया।