छत्तीसगढ़ के 15 हजार श्रद्धालुओं को ट्रेन का इंतजार, दुर्ग-हरिद्वार स्पेशल को नियमित करने की मांग तेज, मुख्यालय में लंबित है फाइल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दुर्ग से हरिद्वार के बीच समय-समय पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन को नियमित करने की मांग लंबे समय से हो रही है। यात्रियों और सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद रायपुर मंडल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) मुख्यालय को इसका प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फाइल मुख्यालय स्तर पर लंबित है। अब हजारों यात्रियों को इस पर रेलवे के अंतिम फैसले का इंतजार है।

रायपुर मंडल जनहित को देखते हुए कई बार मुख्यालय को इस संबंध में अवगत करा चुका है। छत्तीसगढ़ में गायत्री परिवार से जुड़े 564 संस्थान हैं इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, इनका हरिद्वार आना-जाना लगा रहता है। हरिद्वार में तीन शिविर होते हैं आयोजित महीने में हरिद्वार में तीन शिविर आयोजित होते हैं, 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 तक होते हैं। हरिद्वार में 22 जुलाई से 22 सितंबर तक आयोजित ट्रस्ट मंडल कार्यशाला में बस्तर, दुर्ग और सरगुजा संभाग से 15,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। यह कार्यशाला प्रतिवर्ष पूरे देश के लिए आयोजित होती है।