छत्तीसगढ़ में 21 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, रायपुर, बीजापुर और कोरबा समेत कई जिलों में बदले टीआई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पुलिस विभाग में 19 निरीक्षक और दो उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इन अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर नई पदस्थापना दी गई है। आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को अपनी नई जिम्मेदारी संभालनी होगी।
|क्र.
|अधिकारी का नाम
|पद
|वर्तमान/पूर्व पदस्थापना
|नई पदस्थापना
|1
|संग्राम सिंह
|निरीक्षक
|राजनांदगांव
|कबीरधाम
|2
|विमलेश दुबे
|निरीक्षक
|बीजापुर
|पीएचक्यू (PHQ)
|3
|रुपेंद्र देवांगन
|निरीक्षक
|अअवि
|पीएचक्यू एसफोर सी
|4
|राजश्री मौर्य
|निरीक्षक
|रायपुर नगरीय
|पीएचक्यू एसफोर सी
|5
|सत्यम साहू
|निरीक्षक
|कोरबा
|पीएचक्यू एसफोर सी
|6
|सिद्धार्थ मिश्रा
|निरीक्षक
|महासमुंद
|मानवाधिकार आयोग, रायपुर
|7
|बृजेश सिन्हा
|निरीक्षक
|मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
|सूरजपुर
|8
|अनिल शर्मा
|निरीक्षक
|खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
|रायगढ़
|9
|सनीप कुमार रात्रे
|निरीक्षक
|गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
|बिलासपुर
|10
|समीर शर्मा
|निरीक्षक
|सुकमा
|विशेष शाखा पीएचक्यू
|11
|रजनीश कौशिक
|निरीक्षक
|बीजापुर
|जीआरपी रायपुर
|12
|आनंद शुक्ला
|निरीक्षक
|बीजापुर
|कांकेर
|13
|यमुनेश्वर जोशी
|निरीक्षक
|नारायणपुर
|बस्तर
|14
|शिवेंद्र राजपूत
|निरीक्षक
|नारायणपुर
|कांकेर
|15
|कपिलदेव पांडेय
|निरीक्षक
|सामान्य शाखा पीएचक्यू
|बेमेतरा
|16
|योगेश वर्मा
|निरीक्षक
|विशेष शाखा पीएचक्यू
|बीजापुर
|17
|आशीष गौतम
|निरीक्षक
|विशेष शाखा पीएचक्यू
|बीजापुर
|18
|देवेंद्र कुमार
|निरीक्षक
|विशेष शाखा पीएचक्यू
|दंतेवाड़ा
|19
|विष्णुप्रताप सिंह चौहान
|निरीक्षक
|मानवाधिकार आयोग, रायपुर
|महासमुंद
|20
|वीरेंद्र मनहर
|उपनिरीक्षक
|राजनांदगांव
|पीएचक्यू (PHQ)
|21
|हृदय शंकर पटेल
|उपनिरीक्षक
|एसआईए (SIA)
|पीएचक्यू एसफोर सी
निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले को विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों की नई तैनाती के बाद संबंधित जिलों और इकाइयों में पुलिसिंग से जुड़ी जिम्मेदारियों में भी बदलाव होगा। आदेश में अधिकारियों को नई पदस्थापना पर निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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