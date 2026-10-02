छत्तीसगढ़ के 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पीएम सूर्यघर योजना से आ रहा कम बिल, आंकड़े आए सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने की रफ्तार तेज हुई है। अब तक 1,11,713 प्लांट लगाए जा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से रोजाना 500 से अधिक नए प्लांट स्थापित हो रहे हैं। सोलर लगाने वाले 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आने लगे हैं। योजना के तहत अब तक केंद्र से 661 करोड़ और राज्य सरकार से 225 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

एक नजर में सोलर प्लांट 1,11,713 सोलर प्लांट स्थापित

500 प्लांट रोजाना लग रहे

35,000 उपभोक्ताओं का बिल शून्य

661 करोड़ रुपये केंद्र की राशि

225 करोड़ रुपये राज्य की राशि 43 लाख परिसरों में स्मार्ट मीटर प्रदेश में करीब 43 लाख उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 7,780 परिसरों में स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर भी लगाया गया है। जांच में दोनों मीटरों की खपत का अंतर निर्धारित मानक सीमा के भीतर मिला।