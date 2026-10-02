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छत्तीसगढ़ के 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पीएम सूर्यघर योजना से आ रहा कम बिल, आंकड़े आए सामने

प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने की रफ्तार तेज हुई है। अब तक 1,11,713 प्लांट लगाए जा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से रोजाना 500 से...और पढ़ें

By Jitendra DahiyaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 07:53:28 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 07:53:28 PM (IST)
छत्तीसगढ़ के 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पीएम सूर्यघर योजना से आ रहा कम बिल, आंकड़े आए सामने
प्रदेश के 47 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल राहत।

HighLights

  1. 1.11 लाख से ज्यादा घरों की छत पर सोलर पैनल
  2. 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का बिल हुआ जीरो
  3. प्रदेश के 47 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने की रफ्तार तेज हुई है। अब तक 1,11,713 प्लांट लगाए जा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से रोजाना 500 से अधिक नए प्लांट स्थापित हो रहे हैं। सोलर लगाने वाले 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आने लगे हैं। योजना के तहत अब तक केंद्र से 661 करोड़ और राज्य सरकार से 225 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

एक नजर में सोलर प्लांट

  • 1,11,713 सोलर प्लांट स्थापित

  • 500 प्लांट रोजाना लग रहे

  • 35,000 उपभोक्ताओं का बिल शून्य

  • 661 करोड़ रुपये केंद्र की राशि

  • 225 करोड़ रुपये राज्य की राशि

43 लाख परिसरों में स्मार्ट मीटर

प्रदेश में करीब 43 लाख उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 7,780 परिसरों में स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर भी लगाया गया है। जांच में दोनों मीटरों की खपत का अंतर निर्धारित मानक सीमा के भीतर मिला।


स्मार्ट मीटर

  • 43 लाख - स्मार्ट मीटर लगे परिसर

  • 7,780 - चेक मीटर वाले परिसर

बिजली खपत का बदला पैटर्न

सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली खपत के स्लैब में भी बदलाव दिख रहा है। 2025-26 की तुलना में 2026-27 में 200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता 41.40 लाख से बढ़कर 42.40 लाख हो गए। 200 से 400 यूनिट वाले उपभोक्ता भी 6.85 लाख से बढ़कर 7.34 लाख हुए। वहीं 400 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ता 2.71 लाख से घटकर 2.56 लाख रह गए।

खपत के आंकड़े

मासिक खपत श्रेणी वर्ष 2025-26 (उपभोक्ता) वर्ष 2026-27 (उपभोक्ता) बदलाव (अंतर)
200 यूनिट से कम 41.40 लाख 42.40 लाख + 1.00 लाख
200 से 400 यूनिट 6.85 लाख 7.34 लाख + 0.49 लाख
400 यूनिट से अधिक 2.71 लाख 2.56 लाख - 0.15 लाख

52.28 लाख घरेलू उपभोक्ता

प्रदेश में कुल 52.28 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 47 लाख से अधिक मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जनअभियान योजना का लाभ ले रहे हैं।

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मुख्य आंकड़ा

  • 52.28 लाख — कुल घरेलू उपभोक्ता

  • 47 लाख — ऊर्जा राहत योजना के लाभार्थी