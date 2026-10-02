छत्तीसगढ़ के 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पीएम सूर्यघर योजना से आ रहा कम बिल, आंकड़े आए सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने की रफ्तार तेज हुई है। अब तक 1,11,713 प्लांट लगाए जा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से रोजाना 500 से अधिक नए प्लांट स्थापित हो रहे हैं। सोलर लगाने वाले 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य आने लगे हैं। योजना के तहत अब तक केंद्र से 661 करोड़ और राज्य सरकार से 225 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।
प्रदेश में करीब 43 लाख उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 7,780 परिसरों में स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर भी लगाया गया है। जांच में दोनों मीटरों की खपत का अंतर निर्धारित मानक सीमा के भीतर मिला।
सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली खपत के स्लैब में भी बदलाव दिख रहा है। 2025-26 की तुलना में 2026-27 में 200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता 41.40 लाख से बढ़कर 42.40 लाख हो गए। 200 से 400 यूनिट वाले उपभोक्ता भी 6.85 लाख से बढ़कर 7.34 लाख हुए। वहीं 400 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ता 2.71 लाख से घटकर 2.56 लाख रह गए।
|मासिक खपत श्रेणी
|वर्ष 2025-26 (उपभोक्ता)
|वर्ष 2026-27 (उपभोक्ता)
|बदलाव (अंतर)
|200 यूनिट से कम
|41.40 लाख
|42.40 लाख
|+ 1.00 लाख
|200 से 400 यूनिट
|6.85 लाख
|7.34 लाख
|+ 0.49 लाख
|400 यूनिट से अधिक
|2.71 लाख
|2.56 लाख
|- 0.15 लाख
प्रदेश में कुल 52.28 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 47 लाख से अधिक मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जनअभियान योजना का लाभ ले रहे हैं।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के 31 गांवों की बिजली आपूर्ति होगी बेहतर, जल्द शुरू होगा ₹3.28 करोड़ का विद्युत उपकेंद्र, मिलेगा लो-वोल्टेज से छुटकारा