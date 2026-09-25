छत्तीसगढ़ में 22 अधिकारियों का तबादला, गृह से स्वास्थ्य और वित्त से नगरीय प्रशासन तक बदले विभाग, GAD ने जारी किया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और सुचारू बनाने के उद्देश्य से शासन ने मंत्रालय में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सचिवालय सेवा के उप सचिव और अवर सचिव स्तर के 22 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। इस फेरबदल के साथ ही कई अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है, वहीं कई अफसरों को अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारियों से मुक्त भी किया गया है।

उप सचिव स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना जारी आदेश के अनुसार, उप सचिव स्तर पर अधिकारियों के दायित्वों में व्यापक बदलाव किया गया है। उप सचिव डॉ. विवेक श्रीवास को जेल विभाग के साथ-साथ गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा रोमन गंगाकचूर को वित्त विभाग से स्थानांतरित कर नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।