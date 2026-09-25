CG Weather: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात और तेज हवा की भी चेतावनी जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। बस्तर जिले के जगदलपुर में 25 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि लोहंडीगुड़ा में 23 और बास्तानार व नानगुर में 220-220 मिमी पानी गिरा। रायपुर शहर में भी 110 मिमी बारिश दर्ज की गई।

प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बीच रायपुर के पास बना अवदाब अगले 12 घंटे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। इसके बाद इसके कमजोर होकर स्पष्ट रूप से चिह्नित कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार को प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।