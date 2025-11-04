छत्तीसगढ़ में बढ़ाए जाएंगे 2828 मतदान केंद्र, ग्रामीण और माओवाद प्रभावित इलाकों में स्थापित होंगे नए बूथ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार राज्य में 2828 नए मतदान केंद्र खोले जाएंगे। वर्तमान में 24,371 केंद्र हैं, जो बढ़कर अब 27,199 हो जाएंगे।
निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, जिन इलाकों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है या प्रति केंद्र मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक हो गई है, वहां नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पिछले चुनाव में दूरी या भौगोलिक कठिनाइयों के कारण मतदान प्रभावित हुआ था, वहां भी विशेष रूप से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस बार दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक नए बूथ पर रैंप, व्हीलचेयर, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य की जाएंगी।
माओवाद प्रभावित जिलों और ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान देते हुए करीब 45 प्रतिशत नए बूथ ग्रामीण और 25 प्रतिशत माओवाद क्षेत्रों में स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2.80 करोड़ के करीब है, जिनमें लगभग 12 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। आयोग को उम्मीद है कि नए मतदान केंद्रों की स्थापना से मतदान प्रतिशत में तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि होगी।
बता दें कि प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया जा रहा है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होगी, जिसमें मत दाता सूची में शामिल वोटरों की जांच की जाएगी। इसके लिए बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर उनकी दस्तावेजों की जांच करेंगे।