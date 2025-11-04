छत्तीसगढ़ में बढ़ाए जाएंगे 2828 मतदान केंद्र, ग्रामीण और माओवाद प्रभावित इलाकों में स्थापित होंगे नए बूथ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार राज्य में 2828 नए मतदान केंद्र खोले जाएंगे। वर्तमान में 24,371 केंद्र हैं, जो बढ़कर अब 27,199 हो जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, जिन इलाकों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है या प्रति केंद्र मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक हो गई है, वहां नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पिछले चुनाव में दूरी या भौगोलिक कठिनाइयों के कारण मतदान प्रभावित हुआ था, वहां भी विशेष रूप से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस बार दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक नए बूथ पर रैंप, व्हीलचेयर, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य की जाएंगी।