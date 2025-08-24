रायपुर में MDMA Drug के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से लाए थे नशे की खेप, पार्टियों में करते थे सप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई करने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से रायपुर शहर में होटल, क्लब और बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। गंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले में जल्द ही राजफाश करेगी।
जानकारी के अनुसार, कटोरा तालाब निवासी हर्ष आहूजा सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी कार से भागने का प्रयास करने लगे। सामने खड़े जवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इस घटना में कुछ पुलिस जवान भी घायल हुए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त किया गया एमडीएमए ड्रग्स दिल्ली से लाया गया था, जिसे रायपुर में पार्टियों और क्लबों में खपाने की योजना थी। अब यह जांच की जा रही है कि दिल्ली से खेप किसके जरिए भेजी गई थी और तस्करी की सप्लाई चेन कहां तक फैली हुई है।
गंज थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक किआ कार, नगदी 85,300 रुपए और 27.58 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स (कीमत करीब दो लाख रुपए) जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हर्ष आहूजा, मोनु विश्नोई और दीप धनोरिया के रूप में हुई है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपियों के पास से कई अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस दिल्ली से जुड़ी सप्लाई लाइन को खंगाल रही है और जल्द ही अन्य आरोपितों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।