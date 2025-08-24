रायपुर में MDMA Drug के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से लाए थे नशे की खेप, पार्टियों में करते थे सप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई करने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से रायपुर शहर में होटल, क्लब और बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। गंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले में जल्द ही राजफाश करेगी।

जानकारी के अनुसार, कटोरा तालाब निवासी हर्ष आहूजा सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी कार से भागने का प्रयास करने लगे। सामने खड़े जवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इस घटना में कुछ पुलिस जवान भी घायल हुए हैं।